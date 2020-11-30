Суд заочно арестовал двух фигурантов дела главы ЦПЭ МВД Ингушетии

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух подозреваемых по делу о покушении в январе 2019 года на начальника Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

«Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Богатырёва и Ильяса Белхароева. В связи с объявлением обвиняемых в международный розыск мера пресечения избрана на два месяца с момента их задержания на территории России либо с момента экстрадиции на территорию России», — цитирует пресс-секретаря суда Ирину Софинскую ТАСС.

В декабре 2019 года Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, который обвиняется в посягательстве на убийство Эльджаркиева.

Глава центра «Э» по Ингушетии и его брат были убиты в Москве 2 ноября 2019 года.

В ходе спецоперации в Москве и Ингушетии были задержаны пятеро участников и главарь преступной группировки, совершившей убийство.