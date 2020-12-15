Мосгорсуд огласит приговор обвиняемой в шпионаже Цуркан 29 декабря

Приговор бывшему члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, огласят 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Приговор Цуркан, обвиняемой по ст. 276 УК России («Шпионаж»), будет оглашён 29 декабря», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее гособвинение попросило приговорить Цуркан к 18 годам колонии по делу о шпионаже.

Цуркан арестовали в июне 2018 года. Её обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию проекта документа Минэнерго, а в конце сентября якобы передала его Кишинёву.

В ноябре 2019 года суд арестовал её банковские счета и денежные средства.