Обвиняемую в шпионаже Цуркан вернули в СИЗО

Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан, передаёт РИА Новости. Её взяли под стражу в зале заседаний.

Как отмечается, произошедший ранее перевод стал уникальным случаем в сравнении с другими делами о преступлениях такого рода.

Из текста постановления следует, что мера пресечения была изменена в связи с тем, что следствие не передало защите в установленный срок материалы.

Кассационный суд не согласился с нижестоящей инстанцией и принял во внимание позицию замгенпрокурора, указавшего на намеренное затягивание адвокатами процесса.

Цуркан арестовали в июне 2018 года. Её обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию проекта документа Минэнерго, а в конце сентября якобы передала его Кишинёву.