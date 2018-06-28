Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже

ФСБ предъявила члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан официальное обвинение в шпионаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Цуприка.

«Обвинение моей подзащитной предъявлено», — заявил он.

Адвокат также сообщил, что Мосгорсуд признал законным арест Цуркан.

«Карина Валерьевна не признаёт вины, не понимает, в чем её обвиняют и что она совершила», — подчеркнул он.

Ранее в Кремле рассказали, что российский лидер Владимир Путин получал отчёты по делу подозреваемой в шпионаже Цуркан.

В середине июня в Министерстве иностранных дел Румынии заявили о наличии у Цуркан румынского гражданства.