Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже
- РИА Новости
«Обвинение моей подзащитной предъявлено», — заявил он.
Адвокат также сообщил, что Мосгорсуд признал законным арест Цуркан.
«Карина Валерьевна не признаёт вины, не понимает, в чем её обвиняют и что она совершила», — подчеркнул он.
Ранее в Кремле рассказали, что российский лидер Владимир Путин получал отчёты по делу подозреваемой в шпионаже Цуркан.
В середине июня в Министерстве иностранных дел Румынии заявили о наличии у Цуркан румынского гражданства.