Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже

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ФСБ предъявила члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан официальное обвинение в шпионаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Цуприка.
Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже
  • РИА Новости

«Обвинение моей подзащитной предъявлено», — заявил он.

Адвокат также сообщил, что Мосгорсуд признал законным арест Цуркан.

«Карина Валерьевна не признаёт вины, не понимает, в чем её обвиняют и что она совершила», — подчеркнул он.

Ранее в Кремле рассказали, что российский лидер Владимир Путин получал отчёты по делу подозреваемой в шпионаже Цуркан.

В середине июня в Министерстве иностранных дел Румынии заявили о наличии у Цуркан румынского гражданства.

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