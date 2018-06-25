Песков заявил, что Путин получал отчёты по делу подозреваемой в шпионаже Цуркан

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получал отчёты по делу задержанной по подозрению в шпионаже Карины Цуркан.
Песков заявил, что Путин получал отчёты по делу подозреваемой в шпионаже Цуркан
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Безусловно, конечно», — ответил Песков на вопрос, получал ли президент отчёты по поводу данного дела.

19 июня московский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Карины Цуркан, которая подозревается в шпионаже. 

«Вы знаете, что Кремль не занимается следственными действиями. В плане контрразведки, вы знаете, есть ФСБ, которая и выполняет эти функции, и другие специальные службы и ведомства, которые выполняют свои обязанности по пресечению действий, наносящих ущерб интересам нашей с вами страны», — добавил пресс-секретарь.

20 июня в МИД Румынии заявили о наличии румынского гражданства у Цуркан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить