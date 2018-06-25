Песков заявил, что Путин получал отчёты по делу подозреваемой в шпионаже Цуркан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получал отчёты по делу задержанной по подозрению в шпионаже Карины Цуркан.

«Безусловно, конечно», — ответил Песков на вопрос, получал ли президент отчёты по поводу данного дела.

19 июня московский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Карины Цуркан, которая подозревается в шпионаже.

«Вы знаете, что Кремль не занимается следственными действиями. В плане контрразведки, вы знаете, есть ФСБ, которая и выполняет эти функции, и другие специальные службы и ведомства, которые выполняют свои обязанности по пресечению действий, наносящих ущерб интересам нашей с вами страны», — добавил пресс-секретарь.

20 июня в МИД Румынии заявили о наличии румынского гражданства у Цуркан.