Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже
Суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
- © Alexander Chaplygin
- globallookpress.com
Как отмечается, Цуркан подозревают в совершении преступления по ст. 276 УК России («Шпионаж»).
Подробности дела не раскрываются.
Ранее сообщалось, что защита украинца Романа Сущенко, который был осуждён на 12 лет за шпионаж, обжаловала приговор.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: