Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже

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Суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже
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  • globallookpress.com

Как отмечается, Цуркан подозревают в совершении преступления по ст. 276 УК России («Шпионаж»).

Подробности дела не раскрываются.

Ранее сообщалось, что защита украинца Романа Сущенко, который был осуждён на 12 лет за шпионаж, обжаловала приговор.

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