Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже

Суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

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Как отмечается, Цуркан подозревают в совершении преступления по ст. 276 УК России («Шпионаж»). Подробности дела не раскрываются. Ранее сообщалось, что защита украинца Романа Сущенко, который был осуждён на 12 лет за шпионаж, обжаловала приговор.