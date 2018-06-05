Защита Сущенко обжаловала приговор по делу о шпионаже

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Защита украинца Романа Сущенко, который был осуждён на 12 лет за шпионаж, обжаловала приговор.
Защита Сущенко обжаловала приговор по делу о шпионаже
  • Роман Сущенко
  • © Илья Питалёв / РИА Новости

«Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана», — написал Марк Фейгин в Twitter.

4 июня Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии.

МИД Украины выразил протест в связи с вынесением в России обвинительного приговора Сущенко.

Он был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, Сущенко, как сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооружённых сил России и Росгвардии.

Сам Сущенко утверждает, что он журналист. Украинское национальное агентство «Укринформ» после задержания Сущенко заявило, что он с 2002 года является его корреспондентом. В агентстве отметили, что он находился в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.

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