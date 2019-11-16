Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан

Лефортовский суд Москвы постановил арестовать банковские счета и денежные средства бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, которой предъявлено обвинение в шпионаже.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Карину Первовласенко.

По её словам, арестованные средства изъяли по месту жительства Цуркан и в арендуемых ею индивидуальных банковских сейфах.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 30 октября 2019 года наложен арест на денежные средства, принадлежащие Цуркан К. А., в размере 6 млн 160 тыс. 865 долларов, 529 тыс. 155 евро и 19 млн 625 тыс. рублей...» — заявила Первовласенко.

Уточняется, что всего арестовано около 451 млн рублей.

В июне 2018 года ФСБ предъявила Цуркан официальное обвинение в шпионаже.