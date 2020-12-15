Прокурор просит 18 лет колонии для обвиняемой в шпионаже Цуркан

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Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить экс-члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан к 18 годам колонии по делу о шпионаже. Об этом сообщил её адвокат Иван Павлов.
Прокурор просит 18 лет колонии для обвиняемой в шпионаже Цуркан
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Гособвинитель в прениях сторон попросил суд приговорить Цуркан к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — цитирует юриста РИА Новости.

По его словам, защита настаивает на полном оправдании.

Слушания проходят в закрытом режиме, материалы засекречены.

Цуркан арестовали в июне 2018 года. Её обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию проекта документа Минэнерго, а в конце сентября якобы передала его Кишинёву.

В ноябре 2019 года суд арестовал её банковские счета и денежные средства.

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