Прокурор просит 18 лет колонии для обвиняемой в шпионаже Цуркан
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«Гособвинитель в прениях сторон попросил суд приговорить Цуркан к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — цитирует юриста РИА Новости.
По его словам, защита настаивает на полном оправдании.
Слушания проходят в закрытом режиме, материалы засекречены.
Цуркан арестовали в июне 2018 года. Её обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию проекта документа Минэнерго, а в конце сентября якобы передала его Кишинёву.
В ноябре 2019 года суд арестовал её банковские счета и денежные средства.