В МЧС рассказали о спасавшей постояльцев пансионата в Башкирии

В МЧС заявили, что сотрудница дома престарелых в Башкирии спасла троих постояльцев пансионата, эвакуировав их через окно.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«По имеющимся данным, в пожаре погибли семь мужчин и четыре женщины. Спасённые — трое мужчин и женщина-сотрудница, которая услышала звук сработавшего пожарного извещателя и приняла меры по спасению. С её слов, спасала через окно», — рассказали в МЧС.

Ранее власти рассказали подробности о пожаре в башкирском доме престарелых.

В связи с возгоранием в пансионате в Башкирии был введён режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело.