В МЧС рассказали о спасавшей постояльцев пансионата в Башкирии
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства.
«По имеющимся данным, в пожаре погибли семь мужчин и четыре женщины. Спасённые — трое мужчин и женщина-сотрудница, которая услышала звук сработавшего пожарного извещателя и приняла меры по спасению. С её слов, спасала через окно», — рассказали в МЧС.
Ранее власти рассказали подробности о пожаре в башкирском доме престарелых.
В связи с возгоранием в пансионате в Башкирии был введён режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело.