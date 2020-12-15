Режим ЧС введён в Абзелиловском районе Башкирии из-за пожара

Чрезвычайная ситуация объявлена в Абзелиловском районе Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек. Об этом написал в Facebook глава районной администрации Ильдар Нафиков.

«Произошла ужасная трагедия... 11 человек погибли в огне в частном доме, расположенном в Ишбулдино», — говорится в его сообщении.

В настоящее время Нафиков находится на месте происшествия.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах отмечает, что среди спасённых только персонал, а постояльцами были пожилые люди.

Ночью 15 декабря в частном пансионате в Ишбулдино произошёл пожар, по последним данным, погибли 11 человек.

Как отметили в МЧС, четыре человека смогли эвакуироваться самостоятельно.