Власти рассказали подробности о пожаре в башкирском доме престарелых
«Частный центр социального обслуживания работал по лицензии, легально, но, по нашей информации, он должен был оказывать социальные услуги без проживания постояльцев», — сказали в районной мэрии.
Таким образом, пояснили власти, люди не должны были там находиться круглосуточно, в этих вопросах разбираются следственные органы.
По данным МЧС, в результате пожара в частном пансионате в селе Ишбулдино погибли 11 человек. В районе введён режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело.
По данным Life.ru, возгорание началось на пристроенной деревянной веранде.