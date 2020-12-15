Власти рассказали подробности о пожаре в башкирском доме престарелых

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Дом престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли более десяти человек, должен был оказывать социальные услуги без проживания там постояльцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Абзелиловского района.

«Частный центр социального обслуживания работал по лицензии, легально, но, по нашей информации, он должен был оказывать социальные услуги без проживания постояльцев», — сказали в районной мэрии.

Таким образом, пояснили власти, люди не должны были там находиться круглосуточно, в этих вопросах разбираются следственные органы.

По данным МЧС, в результате пожара в частном пансионате в селе Ишбулдино погибли 11 человек. В районе введён режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным Life.ru, возгорание началось на пристроенной деревянной веранде.

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