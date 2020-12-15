СК возбудил дело после гибели 11 человек при пожаре в Башкирии

Уголовное дело возбуждено после гибели 11 человек при пожаре в частном пансионате в Башкирии, сообщили в Следственном комитете.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти 11 человек во время пожара», — заявили в СК.

По данным ведомства, пожар произошёл в здании АНО Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых».

В момент возгорания там находились 15 человек, четверо смогли покинуть здание сами.

Ночью 15 декабря в частном пансионате в Ишбулдино произошёл пожар, погибли 11 человек.

В Абзелиловском районе, где располагается населённый пункт, введён режим ЧС.