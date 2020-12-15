СК возбудил дело после гибели 11 человек при пожаре в Башкирии

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено после гибели 11 человек при пожаре в частном пансионате в Башкирии, сообщили в Следственном комитете.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти 11 человек во время пожара», — заявили в СК.

По данным ведомства, пожар произошёл в здании АНО Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых».

В момент возгорания там находились 15 человек, четверо смогли покинуть здание сами.

Ночью 15 декабря в частном пансионате в Ишбулдино произошёл пожар,  погибли 11 человек.

В Абзелиловском районе, где располагается населённый пункт, введён режим ЧС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить