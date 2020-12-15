СК возбудил дело после гибели 11 человек при пожаре в Башкирии
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти 11 человек во время пожара», — заявили в СК.
По данным ведомства, пожар произошёл в здании АНО Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых».
В момент возгорания там находились 15 человек, четверо смогли покинуть здание сами.
Ночью 15 декабря в частном пансионате в Ишбулдино произошёл пожар, погибли 11 человек.
В Абзелиловском районе, где располагается населённый пункт, введён режим ЧС.