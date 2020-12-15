За сутки в России умерли 577 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 577 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. С начала пандемии скончались 47 968 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев