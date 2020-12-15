За сутки в России умерли 577 человек с коронавирусом
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«За последние сутки подтверждено 577 летальных случаев... За весь период по России умерли 47 968 человек», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что за сутки в России умерли 450 человек с коронавирусом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остаётся достаточно напряжённой.
Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News отметила, что носить медицинскую маску на свежем воздухе необязательно, но важно надевать её в помещениях.