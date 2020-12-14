Врач рассказал о правилах безопасного ношения медицинских масок

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал, как выбирать и правильно носить медицинские маски.

Об этом Алексей Водовозов рассказал в беседе с радио Sputnik.

«Если маска промокла от снега, там скопился конденсат, её нужно менять, независимо от того, медицинская она или многоразовая. Зимой это становится более актуальным: наш выдох становится гораздо теплее, чем окружающая среда, может в том числе наледь образовываться, своеобразные сосульки. Нужно чаще менять маску, если она выходит из строя», — сказал врач.

Респираторы с клапаном можно носить только переболевшим или привитым людям, поскольку воздух, выходящий из клапана, не фильтруется, уточнил эксперт.

«Если вы носите маску с клапаном и при этом не знаете свой статус — переболели, есть ли антитела, вы подвергаете опасности окружающих. В таком случае нужно использовать те респираторы второго класса защиты, у которых нет клапана, там воздух фильтруется на вдох и выдох», — уточнил Водовозов.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News отметила, что носить медицинскую маску на свежем воздухе необязательно, но важно надевать её в помещениях.