Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в России
- АГН «Москва»
Об этом она заявила в ходе совещания премьер-министра России Михаила Мишустина с производителями вакцины от коронавируса.
«Хочу также обратить внимание, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся достаточно тяжёлой», — сказала Попова.
По её словам, вакцинация как способ противодействия развитию инфекции COVID-19 позволит держать ситуацию под контролем.
Также Попова сообщила, что вакцина центра «Вектор» от коронавируса поступила в гражданский оборот.