Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России остаётся достаточно напряжённой.

Об этом она заявила в ходе совещания премьер-министра России Михаила Мишустина с производителями вакцины от коронавируса.

«Хочу также обратить внимание, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся достаточно тяжёлой», — сказала Попова.

По её словам, вакцинация как способ противодействия развитию инфекции COVID-19 позволит держать ситуацию под контролем.

Также Попова сообщила, что вакцина центра «Вектор» от коронавируса поступила в гражданский оборот.