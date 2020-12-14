За сутки в России умерли 450 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 450 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. С начала пандемии скончался 47 391 человек.

АГН «Москва»