За сутки в России умерли 450 человек с коронавирусом

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В России за сутки умерли 450 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. С начала пандемии скончался 47 391 человек.
За сутки в России умерли 450 человек с коронавирусом
  • АГН «Москва»

«За последние сутки подтверждено 450 летальных случаев», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве умерли 75 человек, в Санкт-Петербурге — 64, в Подмосковье — 32.

Накануне сообщалось, что за сутки в России умерли 488 человек с коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остаётся достаточно напряжённой

По её словам, вакцинация позволит держать ситуацию под контролем.

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