За сутки в России умерли 450 человек с коронавирусом
- АГН «Москва»
«За последние сутки подтверждено 450 летальных случаев», — говорится в сообщении.
В частности, в Москве умерли 75 человек, в Санкт-Петербурге — 64, в Подмосковье — 32.
Накануне сообщалось, что за сутки в России умерли 488 человек с коронавирусом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остаётся достаточно напряжённой.
По её словам, вакцинация позволит держать ситуацию под контролем.