На Кубани найдено тело подозреваемого в двойном убийстве в Армавире

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В прибрежной зоне Новороссийска обнаружено тело 32-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве с особой жестокостью 26-летней женщины и её девятилетнего брата в городе Армавире Краснодарского края.
На Кубани найдено тело подозреваемого в двойном убийстве в Армавире
  • РИА Новости

«Сегодня, 14 декабря 2020 года, на берегу недалеко от одного из причалов в Южном районе города Новороссийска было обнаружено тело подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений», — сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

По версии следствия, днём 10 декабря в Армавире между подозреваемым и его сожительницей произошёл конфликт на почве ревности, в ходе которого он «нанёс оппонентке множество ударов в область головы». Затем подозреваемый направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью убил брата погибшей.

«После произошедшего подозреваемый прибыл в посёлок Джубга Туапсинского района, где оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся», — добавили в СК.

Поиск подозреваемого вели также в прибрежной зоне и акватории Чёрного моря с привлечением спецтехники, в том числе квадрокоптеров.

«Полученная от специалистов и проанализированная следователем схема течений в море указывала на то, что тело фигуранта в случае его гибели может быть обнаружено в пределах трёх суток в районе города Новороссийска», — отметили в ведомстве.

11 декабря в Армавире возбудили дело об убийстве женщины и её девятилетнего брата.

Подробнее — в материале RT.

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