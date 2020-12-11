Источник рассказал о подозреваемом в двойном убийстве в Армавире

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Источник рассказал подробнее о подозреваемом в двойном убийстве в Армавире.
Источник рассказал о подозреваемом в двойном убийстве в Армавире
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Об этом сообщает Life.ru.

Как утверждается, мужчина владеет пейнтбольным клубом, где проводятся военно-тактические игры, максимально приближенные к реальности.

Подозреваемый также является индивидуальным предпринимателем, занимается производством товаров для праздников, карнавалов.

Кроме того, он числится одним из учредителей компании, которая строит жилые и нежилые здания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве своей сожительницы и её брата в городе Армавире Краснодарского края.

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