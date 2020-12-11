Житель Армавира подозревается в убийстве женщины и её девятилетнего брата

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве своей сожительницы и её брата в городе Армавире Краснодарского края.

«В отношении 32-летнего жителя города Армавира возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и её девятилетнего брата с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК России)», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

По данным следствия, в ходе конфликта мужчина на почве ревности убил девушку. Затем он направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где «с особой жестокостью совершил убийство девятилетнего брата погибшей».

В настоящее время ведётся поиск злоумышленника.

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