Житель Армавира подозревается в убийстве женщины и её девятилетнего брата
- РИА Новости
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«В отношении 32-летнего жителя города Армавира возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и её девятилетнего брата с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК России)», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.
По данным следствия, в ходе конфликта мужчина на почве ревности убил девушку. Затем он направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где «с особой жестокостью совершил убийство девятилетнего брата погибшей».
В настоящее время ведётся поиск злоумышленника.
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