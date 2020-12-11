СК возбудил уголовное дело по факту смерти младенца в Забайкалье

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В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело по факту смерти младенца, скончавшегося после того, как отец ударил его по голове, сообщили в СУ СК России по региону.
СК возбудил уголовное дело по факту смерти младенца в Забайкалье
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«Следователи задержали по подозрению в совершении преступления 40-летнего отца ребёнка. По имеющимся у следствия данным, 9 декабря 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил сына рукой по голове», — говорится в сообщении.

Как уточняется, от полученной травмы ребёнок скончался через непродолжительное время

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи намерены ходатайствовать в суде об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.  

Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт в отношении врио главврача калининградского роддома №4 Елены Белой и анестезиолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемых в убийстве новорождённого.

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