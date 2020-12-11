Психиатр прокомментировал двойное убийство в Армавире

Психиатр Алексей Каротам прокомментировал двойное убийство в Армавире.

«Когда человек в состоянии аффекта, он действует импульсивно и потом частично не помнит текущие события, поэтому версию аффекта отрицаем сразу», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, зрелая личность никогда не пойдёт на преступление на почве измены.

Эксперт также считает, что рано или поздно подозреваемого, скорее всего, найдут.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве своей сожительницы и её брата в городе Армавире Краснодарского края.