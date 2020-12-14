Учёный высказался о ГМО-продуктах

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Доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что традиционная селекция и отрасль генетически модифицированных продуктов должны развиваться параллельно.
Учёный высказался о ГМО-продуктах
  • © Nicolas Armer/dpa
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Об этом Алексей Аграновский рассказал в беседе с ФАН.

«Я не противник генетически модифицированных продуктов. В этой сфере есть свои группы интересов. Те доводы, которые приводят «ГМО-фобы», они не научные. Ни один серьёзный учёный не задействован в получении данных о том, что продукты с ГМО вызывают какие-то неприятные эффекты. Конечно, нужно проводить исследования в данной сфере, но делать это нужно с умом и без мракобесия», — отметил он.

В мае сообщалось, что Министерство сельского хозяйства поддерживает упрощение допуска на российский рынок генно-модифицированной сои для кормов животных.

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