Минсельхоз поддержал упрощённый допуск ГМО-продукции в Россию
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- РИА Новости
16 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, освобождающее от госрегистрации соевые бобы и шрот для кормов животных с ГМО.
В Минсельхозе рассказали, что документ был разработан им по поручению правительства и направлен на поддержку предприятий животноводства и сохранение уровня себестоимости животноводческой продукции.
«Действие постановления позволит создать конкурентную среду в секторе производства кормов с ГМО и увеличит количество поставляемых соевых бобов, что положительно скажется на развитии российского птицеводства и свиноводства», — отметил официальный представитель.
По его словам, контроль качества будет обеспечен Россельхознадзором.
Ранее РБК сообщило, что Минсельхоз не поддержал предложение о приостановке действия постановления кабмина, упрощающего ввоз генно-модифицированной сои для кормов.