Минсельхоз поддержал упрощённый допуск ГМО-продукции в Россию

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Министерство сельского хозяйства поддерживает упрощение допуска на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минсельхоз поддержал упрощённый допуск ГМО-продукции в Россию
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

16 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, освобождающее от госрегистрации соевые бобы и шрот для кормов животных с ГМО.

В Минсельхозе рассказали, что документ был разработан им по поручению правительства и направлен на поддержку предприятий животноводства и сохранение уровня себестоимости животноводческой продукции.

«Действие постановления позволит создать конкурентную среду в секторе производства кормов с ГМО и увеличит количество поставляемых соевых бобов, что положительно скажется на развитии российского птицеводства и свиноводства», — отметил официальный представитель.

По его словам, контроль качества будет обеспечен Россельхознадзором. 

Ранее РБК сообщило, что Минсельхоз не поддержал предложение о приостановке действия постановления кабмина, упрощающего ввоз генно-модифицированной сои для кормов.

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