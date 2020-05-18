Минсельхоз поддержал упрощённый допуск ГМО-продукции в Россию

Министерство сельского хозяйства поддерживает упрощение допуска на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

16 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, освобождающее от госрегистрации соевые бобы и шрот для кормов животных с ГМО.

В Минсельхозе рассказали, что документ был разработан им по поручению правительства и направлен на поддержку предприятий животноводства и сохранение уровня себестоимости животноводческой продукции.

«Действие постановления позволит создать конкурентную среду в секторе производства кормов с ГМО и увеличит количество поставляемых соевых бобов, что положительно скажется на развитии российского птицеводства и свиноводства», — отметил официальный представитель.

По его словам, контроль качества будет обеспечен Россельхознадзором.

Ранее РБК сообщило, что Минсельхоз не поддержал предложение о приостановке действия постановления кабмина, упрощающего ввоз генно-модифицированной сои для кормов.