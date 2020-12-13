Песков рассказал об особенностях очных встреч Путина в период пандемии

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие требования соблюдаются при организации очных встреч с главой государства Владимиром Путиным в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Песков рассказал об особенностях очных встреч Путина в период пандемии
  • РИА Новости

Об этом Песков рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» в эфире телеканала «Россия 1».

«Президент в каких-то срочных ситуациях общается с людьми очно, иногда людям нужно подождать выполнения каких-то тестовых процедур перед тем, как пообщаться с президентом. Иногда можно общаться с президентом, будучи на безопасном расстоянии, это 5—6 м», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, полного перехода Путина на режим работы в формате видеоконференций не произошло с учётом требований эпидемиологов и «с учётом того, что речь идёт о главе государства».

Ранее Песков, комментируя данные о якобы нахождении Путина в бункере, заявил, что российский президент живёт и работает в подмосковном Ново-Огарёве.

В июне Путин назвал дистанционный режим работы испытанием для себя. Он также рассказывал, что сдаёт тесты на коронавирус раз в три-четыре дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить