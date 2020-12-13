Песков рассказал об особенностях очных встреч Путина в период пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие требования соблюдаются при организации очных встреч с главой государства Владимиром Путиным в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом Песков рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» в эфире телеканала «Россия 1».

«Президент в каких-то срочных ситуациях общается с людьми очно, иногда людям нужно подождать выполнения каких-то тестовых процедур перед тем, как пообщаться с президентом. Иногда можно общаться с президентом, будучи на безопасном расстоянии, это 5—6 м», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, полного перехода Путина на режим работы в формате видеоконференций не произошло с учётом требований эпидемиологов и «с учётом того, что речь идёт о главе государства».

Ранее Песков, комментируя данные о якобы нахождении Путина в бункере, заявил, что российский президент живёт и работает в подмосковном Ново-Огарёве.

В июне Путин назвал дистанционный режим работы испытанием для себя. Он также рассказывал, что сдаёт тесты на коронавирус раз в три-четыре дня.