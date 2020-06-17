Песков рассказал о дезинфекционных туннелях на рабочих местах Путина
- РИА Новости
«Средства дезинфекции установлены и в Кремле, в Кремле их даже две штуки, установлены и в резиденции в Ново-Огарёве. Вы знаете, что это основная сейчас рабочая база президента, он оттуда ездит в Кремль и возвращается обратно, там проводит много мероприятий, туда к Путину приезжают на встречу люди по работе», — рассказал пресс-секретарь.
Эти системы были установлены в самый разгар эпидемии, добавил Песков.
«Сейчас тоже продолжается определённый режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты... Конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы», — подытожил он.
Как сообщалось ранее, устройство изготовлено пензенской компанией. На человека распыляется дезинфицирующий раствор, он оказывается в мелкодисперсном водном тумане.
В апреле Песков рассказал, что попасть к Путину без тестов на коронавирус нельзя.