Песков рассказал о дезинфекционных туннелях на рабочих местах Путина

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Дезинфекционные туннели установлены не только в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве, но и в Кремле. Такие дополнительные меры оправданы и объяснимы, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков рассказал о дезинфекционных туннелях на рабочих местах Путина
  • РИА Новости

«Средства дезинфекции установлены и в Кремле, в Кремле их даже две штуки, установлены и в резиденции в Ново-Огарёве. Вы знаете, что это основная сейчас рабочая база президента, он оттуда ездит в Кремль и возвращается обратно, там проводит много мероприятий, туда к Путину приезжают на встречу люди по работе», — рассказал пресс-секретарь.

Эти системы были установлены в самый разгар эпидемии, добавил Песков.

«Сейчас тоже продолжается определённый режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты... Конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы», — подытожил он.

Как сообщалось ранее, устройство изготовлено пензенской компанией. На человека распыляется дезинфицирующий раствор, он оказывается в мелкодисперсном водном тумане.

В апреле Песков рассказал, что попасть к Путину без тестов на коронавирус нельзя.

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