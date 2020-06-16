В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
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Как отмечается, устройство изготовлено пензенской компанией. На человека распыляется дезинфицирующий раствор, он оказывается в мелкодисперсном водном тумане.
В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020
Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a
В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что попасть к Путину без тестов на коронавирус нельзя.
По его словам, российский лидер минимизировал очные контакты, они проходят с соблюдением социальной дистанции.
По последним данным оперативного штаба, в стране за время пандемии зафиксировано 545 458 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.