В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Как отмечается, устройство изготовлено пензенской компанией. На человека распыляется дезинфицирующий раствор, он оказывается в мелкодисперсном водном тумане.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что попасть к Путину без тестов на коронавирус нельзя.

По его словам, российский лидер минимизировал очные контакты, они проходят с соблюдением социальной дистанции.

По последним данным оперативного штаба, в стране за время пандемии зафиксировано 545 458 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.