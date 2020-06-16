В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

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В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
  • © mizotty/youtube.com

Как отмечается, устройство изготовлено пензенской компанией. На человека распыляется дезинфицирующий раствор, он оказывается в мелкодисперсном водном тумане.

В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что попасть к Путину без тестов на коронавирус нельзя.

По его словам, российский лидер минимизировал очные контакты, они проходят с соблюдением социальной дистанции.

По последним данным оперативного штаба, в стране за время пандемии зафиксировано 545 458 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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