Песков прокомментировал данные о якобы нахождении Путина в бункере

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1» данные о том, что российский лидер Владимир Путин якобы находится в некоем бункере.

По его словам, Путин живёт и работает в подмосковном Ново-Огарёве.

«Путин сейчас живёт в Ново-Огарёве, собственно, где он и жил и до. До пандемии», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, соответствуют ли действительности слухи, что глава России находится «в каком-то бункере и оттуда выдаёт всем указания».

Вместе с этим Песков добавил, что из Ново-Огарёва российский лидер ездит в Кремль, а также в редкие командировки.

В июне Путин показал журналистам канала «Россия 1» комнаты в своём рабочем кабинете.