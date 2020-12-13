Песков прокомментировал данные о якобы нахождении Путина в бункере

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1» данные о том, что российский лидер Владимир Путин якобы находится в некоем бункере.
Песков прокомментировал данные о якобы нахождении Путина в бункере
  • РИА Новости

По его словам, Путин живёт и работает в подмосковном Ново-Огарёве.

«Путин сейчас живёт в Ново-Огарёве, собственно, где он и жил и до. До пандемии», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, соответствуют ли действительности слухи, что глава России находится «в каком-то бункере и оттуда выдаёт всем указания».

Вместе с этим Песков добавил, что из Ново-Огарёва российский лидер ездит в Кремль, а также в редкие командировки.

В июне Путин показал журналистам канала «Россия 1» комнаты в своём рабочем кабинете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить