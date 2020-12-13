Песков прокомментировал данные о якобы нахождении Путина в бункере
- РИА Новости
По его словам, Путин живёт и работает в подмосковном Ново-Огарёве.
«Путин сейчас живёт в Ново-Огарёве, собственно, где он и жил и до. До пандемии», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом Песков ответил на вопрос о том, соответствуют ли действительности слухи, что глава России находится «в каком-то бункере и оттуда выдаёт всем указания».
Вместе с этим Песков добавил, что из Ново-Огарёва российский лидер ездит в Кремль, а также в редкие командировки.
В июне Путин показал журналистам канала «Россия 1» комнаты в своём рабочем кабинете.