Путин показал журналистам комнаты в своём рабочем кабинете

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Президент России Владимир Путин показал журналистам канала «Россия-1» комнаты в своём рабочем кабинете.
Путин показал журналистам комнаты в своём рабочем кабинете
  • kremlin.ru

Отмечается, что это произошло во время съёмок интервью с российским лидером.

«Нет. Это столовая, комната отдыха», — сказал Путин, когда его спросили об одном из помещений и поинтересовались, является ли оно «секретным».

Вместе с тем Путин заявил, что, возможно, присутствующие журналисты были в этом месте первыми работниками СМИ.

«Вы здесь, наверное, первые. Из тех, кто это показывает», — добавил он.

Ранее Путин рассказал о звонках внуков в его рабочий кабинет.

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