Путин показал журналистам комнаты в своём рабочем кабинете
- kremlin.ru
Отмечается, что это произошло во время съёмок интервью с российским лидером.
«Нет. Это столовая, комната отдыха», — сказал Путин, когда его спросили об одном из помещений и поинтересовались, является ли оно «секретным».
Вместе с тем Путин заявил, что, возможно, присутствующие журналисты были в этом месте первыми работниками СМИ.
«Вы здесь, наверное, первые. Из тех, кто это показывает», — добавил он.
Ранее Путин рассказал о звонках внуков в его рабочий кабинет.