Путин рассказал о звонках внуков в его рабочий кабинет

Российский лидер Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» ответил на вопрос, могут ли ему в рабочий кабинет позвонить внуки.

Анонс программы опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина.

«Дозвониться могут, они дозваниваются», — отметил глава государства.

Летом 2018 года Путин рассказал, что ему не хватает времени на общение с внуками и он хотел бы чаще с ними видеться.