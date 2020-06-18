Путин рассказал о звонках внуков в его рабочий кабинет
Российский лидер Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» ответил на вопрос, могут ли ему в рабочий кабинет позвонить внуки.
- РИА Новости
Анонс программы опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина.
«Дозвониться могут, они дозваниваются», — отметил глава государства.
Летом 2018 года Путин рассказал, что ему не хватает времени на общение с внуками и он хотел бы чаще с ними видеться.
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