Путин рассказал об общении с внуками

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Президент России Владимир Путин в ходе беседы с журналистами после прямой линии заявил, что ему не хватает времени на общение с внуками и он хотел бы чаще с ними быть.
Путин рассказал об общении с внуками

    «Я должен покаяться. Конечно, мне не хватает времени... Мне бы хотелось побольше общаться со своими внуками», — сказал Путин.

    Он добавил, что все здоровые, всё в порядке.

    Российский лидер также рассказал, что дарит внукам игрушки.

    В июне 2017 года Путин в ходе прямой линии рассказал о рождении второго внука.

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