Путин рассказал об общении с внуками

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с журналистами после прямой линии заявил, что ему не хватает времени на общение с внуками и он хотел бы чаще с ними быть.

«Я должен покаяться. Конечно, мне не хватает времени... Мне бы хотелось побольше общаться со своими внуками», — сказал Путин.

Он добавил, что все здоровые, всё в порядке.

Российский лидер также рассказал, что дарит внукам игрушки.

В июне 2017 года Путин в ходе прямой линии рассказал о рождении второго внука.