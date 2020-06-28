Путин назвал дистанционный режим работы испытанием для себя
- РИА Новости
Фрагмент интервью главы государства программе «Москва. Кремль. Путин» опубликован на сайте «Вести.Ру».
«В известной степени, действительно, испытание, потому что я люблю общаться с людьми. Мне доставляет это внутреннее удовлетворение — прямой контакт с людьми», — сказал Путин.
Российский лидер также рассказал, что с начала распространения коронавируса в России он ввёл правило, по которому глава государства и премьер-министр не должны летать в одном самолёте либо на разных самолётах, но в одно и то же время.
«Потому что на нас особая ответственность за положение в стране. И когда выяснилось, что председатель правительства, к сожалению, заболел… Ну, я просто обязан был действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график», — пояснил он.
Ранее Путин рассказал, что сдаёт тесты на коронавирус раз в три-четыре дня и все они дают отрицательный результат.
30 апреля глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией. Его обязанности временно исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов.
19 мая Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей.