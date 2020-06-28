Путин назвал дистанционный режим работы испытанием для себя

Российский президент Владимир Путин назвал дистанционный режим работы, введённый в период самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, испытанием для себя.

Фрагмент интервью главы государства программе «Москва. Кремль. Путин» опубликован на сайте «Вести.Ру».

«В известной степени, действительно, испытание, потому что я люблю общаться с людьми. Мне доставляет это внутреннее удовлетворение — прямой контакт с людьми», — сказал Путин.

Российский лидер также рассказал, что с начала распространения коронавируса в России он ввёл правило, по которому глава государства и премьер-министр не должны летать в одном самолёте либо на разных самолётах, но в одно и то же время.

«Потому что на нас особая ответственность за положение в стране. И когда выяснилось, что председатель правительства, к сожалению, заболел… Ну, я просто обязан был действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график», — пояснил он.

Ранее Путин рассказал, что сдаёт тесты на коронавирус раз в три-четыре дня и все они дают отрицательный результат.

30 апреля глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией. Его обязанности временно исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

19 мая Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей.