В Петербургском педиатрическом университете рассказали о росте популярности медобразования

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Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов заявил, что число поступающих в вуз в 2020 году выросло на четверть.
В Петербургском педиатрическом университете рассказали о росте популярности медобразования
  • РИА Новости

«Да, в этом году абитуриентов было больше, чем в прошлом. Заявления подали 4853 человека. Самые востребованные направления подготовки — «Педиатрия», «Стоматология» и «Лечебное дело», — цитирует Иванова «Петербургский дневник».

Как отметил ректор, в случае с ординатурой конкурс на такие специальности, как «инфекционные болезни», традиционно высокий.

«При этом нужно признать, что пандемия оказала определённое влияние. В этом году интерес к данным специальностям был несколько выше, чем в прошлые годы», — сказал он.

В Комитете по науке и высшей школе, в свою очередь, сообщили уточнённые контрольные цифры приёма в вузы города — на программы бакалавриата и специалитета они составили в 2020 году году 28 349 человек (что на 1309 больше, чем в 2019-м).

В июне сообщалось, что более 1,4 млн медиков в России прошли переобучение за время пандемии.

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