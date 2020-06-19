Более 1,4 млн медиков в России прошли переобучение за время пандемии

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Более 1,4 млн российских медицинских работников прошли переобучение с начала распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Более 1,4 млн медиков в России прошли переобучение за время пандемии
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями эпидемии коронавируса.

«Логистика потока и численность задействованного персонала тоже требовала новых подходов, поскольку пульсирующий режим поступления в разных регионах действительно предъявлял новые требования», — отметил Мурашко.

По его словам, в десяти российских субъектах продолжают работу специалисты, которые помогают отработать единую систему оказания медицинской помощи.

«В целом по стране за очень короткий промежуток времени переобучить пришлось более 1,4 млн специалистов», — добавил министр здравоохранения России.

Он уточнил, что для этого использовались как письменные, так и видеоинструкции, а также на амбулаторном этапе технологии, разработанные совместно с Росстатом.

«Они позволили и при использовании уже на этапе стационарной помощи... оптимизировать ряд процессов, разгрузить медицинский персонал от непрофильных функций, тем самым фактически обеспечить большее внимание пациентам», — подчеркнул министр.

Ранее Мурашко заявил, что в период пандемии через госпитальную сеть России прошли более полумиллиона пациентов.

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