Мурашко: более полумиллиона пациентов приняли во время пандемии
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«В Российской Федерации через госпитальную сеть прошло больше полумиллиона пациентов на сегодняшний день», — приводит РИА Новости слова Мурашко.
Также он отметил, что около 500 новых лекарств и медицинских изделий было выпущено в России в период пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее Мурашко заявил, что ношение медицинских масок на улице рекомендуется при большом скоплении людей и минимальной социальной дистанции.