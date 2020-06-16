Глава Минздрава призвал носить маски на улице для профилактики COVID-19
- АГН «Москва»
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«Носить. При таком формате, когда большая скученность людей, когда всё-таки вариант дистанцирования минимален, всё-таки нужно пользоваться (медицинскими масками. — RT), — приводит ТАСС его ответ на вопрос о том, нужно ли носить маски на улице.
Мурашко уточнил, что использование масок в помещении является обязательным.
8 июня представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рекомендовала россиянам продолжать носить медицинские маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничительных мер, введённых из-за ситуации с коронавирусом.