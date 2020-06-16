Глава Минздрава призвал носить маски на улице для профилактики COVID-19

Короткая ссылка
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что ношение медицинских масок на улице рекомендуется при большом скоплении людей и минимальной социальной дистанции.
Глава Минздрава призвал носить маски на улице для профилактики COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«Носить. При таком формате, когда большая скученность людей, когда всё-таки вариант дистанцирования минимален, всё-таки нужно пользоваться (медицинскими масками. — RT), — приводит ТАСС его ответ на вопрос о том, нужно ли носить маски на улице.

Мурашко уточнил, что использование масок в помещении является обязательным.

8 июня представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рекомендовала россиянам продолжать носить медицинские маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничительных мер, введённых из-за ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить