Глава Минздрава призвал носить маски на улице для профилактики COVID-19

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что ношение медицинских масок на улице рекомендуется при большом скоплении людей и минимальной социальной дистанции.

«Носить. При таком формате, когда большая скученность людей, когда всё-таки вариант дистанцирования минимален, всё-таки нужно пользоваться (медицинскими масками. — RT), — приводит ТАСС его ответ на вопрос о том, нужно ли носить маски на улице.

Мурашко уточнил, что использование масок в помещении является обязательным.

8 июня представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рекомендовала россиянам продолжать носить медицинские маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничительных мер, введённых из-за ситуации с коронавирусом.