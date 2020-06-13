Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса
- РИА Новости
«Ношение медицинских масок или гигиенических в качестве одной из мер профилактики новой коронавирусной инфекции, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики. Несмотря на то что в стране наблюдается снижение числа инфицированных (и это хорошо), при этом уровень заболеваемости сохраняется», — приводит ТАСС его слова.
Мурашко отметил, что для большего эффекта следует соблюдать меры гигиены: регулярное мытье и дезинфицирование рук, а также социальное дистанцирование.
Ранее сообщалось, что производители масок в Подмосковье получат субсидии более чем на 85 млн рублей.