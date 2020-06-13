Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.
Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса
  • РИА Новости

«Ношение медицинских масок или гигиенических в качестве одной из мер профилактики новой коронавирусной инфекции, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики. Несмотря на то что в стране наблюдается снижение числа инфицированных (и это хорошо), при этом уровень заболеваемости сохраняется», — приводит ТАСС его слова.

Мурашко отметил, что для большего эффекта следует соблюдать меры гигиены: регулярное мытье и дезинфицирование рук, а также социальное дистанцирование.

Ранее сообщалось, что производители масок в Подмосковье получат субсидии более чем на 85 млн рублей.

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