Производители масок в Подмосковье получат субсидии более чем на 85 млн рублей

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Производители масок в Московской области получат субсидии более чем на 85 млн рублей. Им компенсируют 80% затрат на приобретение оборудования.
Производители масок в Подмосковье получат субсидии более чем на 85 млн рублей
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

Предприятия смогут получить субсидии, размер которых составит от 1,5 до 19 млн рублей. Они будут изготавливать и продавать маски только в Подмосковье и с наценкой не более 10%.

«Хочу обратить внимание, что субсидия доступна не только компаниям, изготавливающим маски, но и производителям иной продукции», — отметила глава ведомства Наталья Егорова.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы предложили бизнесу арендовать свыше 20 коммерческих площадей в Центральном административном округе столицы на льготных условиях.

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