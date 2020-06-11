Производители масок в Подмосковье получат субсидии более чем на 85 млн рублей

Производители масок в Московской области получат субсидии более чем на 85 млн рублей. Им компенсируют 80% затрат на приобретение оборудования.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

Предприятия смогут получить субсидии, размер которых составит от 1,5 до 19 млн рублей. Они будут изготавливать и продавать маски только в Подмосковье и с наценкой не более 10%.

«Хочу обратить внимание, что субсидия доступна не только компаниям, изготавливающим маски, но и производителям иной продукции», — отметила глава ведомства Наталья Егорова.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы предложили бизнесу арендовать свыше 20 коммерческих площадей в Центральном административном округе столицы на льготных условиях.