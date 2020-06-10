В Москве рассказали о льготных условиях на аренду помещений для предпринимателей

Власти Москвы предложили бизнесу арендовать свыше 20 коммерческих площадей в Центральном административном округе столицы на льготных условиях.

Как передаёт НСН со ссылкой на данные мэрии Москвы, представители малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться льготной ставкой аренды в размере 1000 рублей за квадратный метр.

При этом отмечается, что самые недорогие лоты доступны в Басманном, Пресненском и Тверском районах: на старте торгов стоимость их аренды начинается от 200 тыс. рублей в год.

«Площадь помещений, выставленных на аукцион, варьируется от 14 до 533 квадратных метров, а цена в зависимости от технических характеристик — от 85,9 тыс. до 6,4 млн рублей. Например, интересные лоты представлены в Пресненском, Таганском и Тверском районах — там доступно по три помещения, в Мещанском районе выставлено два предложения и по одному на Арбате, в Замоскворечье и на Якиманке», — пояснила представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова.

Ранее, как передавал телеканал «360», более 55 тыс. предпринимателей из Московской области обратились за субсидиями в размере 12 130 рублей.