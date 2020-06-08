ВОЗ рекомендует носить маски и после ослабления ограничений в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рекомендовала россиянам продолжать носить медицинские маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничительных мер, введённых из-за ситуации с коронавирусом.

«Хотя важно помнить, что маски не являются стопроцентной защитой, когда вы находитесь в людных местах (транспорт, торговые центры, магазины), которых вы не можете избежать и где вы не можете соблюдать физическую дистанцию, маски обеспечат вам защиту», — приводит ТАСС её слова.

Кроме того, Вуйнович заявила, что Россия должна поддерживать готовность системы здравоохранения на случай возможного роста новых случаев инфицирования.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что теперь ВОЗ рекомендует носить маски в странах, где зафиксировано широкое распространение коронавируса и затруднено физическое дистанцирование.