В ВОЗ обновили рекомендации по ношению масок

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что теперь ВОЗ рекомендует носить маски в странах, где зафиксировано широкое распространение коронавируса и затруднено физическое дистанцирование.

Об этом сообщило РИА Новости.

Он отметил, что маски рекомендуется носить в общественном транспорте, магазинах и других местах, где собирается много людей.

При этом ВОЗ рекомендовала в районах, где активно распространяется COVID-19, носить маски людям с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 60 лет.

Гебрейесус добавил, что также организация призывает носить маски всех медицинских работников, вне зависимости от того, контактируют они с заболевшими коронавирусной инфекцией или нет.

В феврале глава подразделений экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что защитные маски должны носить заболевшие люди, а не здоровые.