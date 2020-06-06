В ВОЗ обновили рекомендации по ношению масок

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что теперь ВОЗ рекомендует носить маски в странах, где зафиксировано широкое распространение коронавируса и затруднено физическое дистанцирование.
В ВОЗ обновили рекомендации по ношению масок
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

Он отметил, что маски рекомендуется носить в общественном транспорте, магазинах и других местах, где собирается много людей.

При этом ВОЗ рекомендовала в районах, где активно распространяется COVID-19, носить маски людям с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 60 лет.

Гебрейесус добавил, что также организация призывает носить маски всех медицинских работников, вне зависимости от того, контактируют они с заболевшими коронавирусной инфекцией или нет.

В феврале глава подразделений экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что защитные маски должны носить заболевшие люди, а не здоровые.

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