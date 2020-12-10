Приморье просит Минздрав выделить 97 млн рублей на лечение COVID-19

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Приморский край обратился в Минздрав России с просьбой дополнительно выделить региону 97 млн рублей на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Приморье просит Минздрав выделить 97 млн рублей на лечение COVID-19
  • © РИА Новости / Татьяна Меель

«Обратился в Министерство здравоохранения России с просьбой о выделении Приморью дополнительного финансирования в размере 97 млн рублей для лечения больных коронавирусом. Деньги пойдут на покупку противовирусных препаратов и экспресс-тестов», — написал он в Instagram.

По словам Кожемяко, он поднял этот вопрос на заседании совета при полпреде президента России на Дальнем Востоке Юрии Трутневе в присутствии представителей Минздрава.

Он отметил, что Трутнев поддержал эту просьбу.

«Надеюсь, до конца декабря лекарства поступят в край», — сообщил губернатор Приморья.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал к контролю расходования регионами денег на лекарства.

10 ноября по поручению президента России Владимира Путина регионы получили средства на лекарства для пациентов с COVID-19.

Минздрав также запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств. 

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