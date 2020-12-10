Приморье просит Минздрав выделить 97 млн рублей на лечение COVID-19
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«Обратился в Министерство здравоохранения России с просьбой о выделении Приморью дополнительного финансирования в размере 97 млн рублей для лечения больных коронавирусом. Деньги пойдут на покупку противовирусных препаратов и экспресс-тестов», — написал он в Instagram.
По словам Кожемяко, он поднял этот вопрос на заседании совета при полпреде президента России на Дальнем Востоке Юрии Трутневе в присутствии представителей Минздрава.
Он отметил, что Трутнев поддержал эту просьбу.
«Надеюсь, до конца декабря лекарства поступят в край», — сообщил губернатор Приморья.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал к контролю расходования регионами денег на лекарства.
10 ноября по поручению президента России Владимира Путина регионы получили средства на лекарства для пациентов с COVID-19.
Минздрав также запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств.