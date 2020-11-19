Мишустин призвал к контролю расходования регионами денег на лекарства

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Дополнительные средства регионам на лекарства выделены, надо проконтролировать эффективность их расходования, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин призвал к контролю расходования регионами денег на лекарства
  • Reuters

«Теперь о лекарствах. Дополнительные средства регионам мы выделили. Нужно проконтролировать, насколько эффективно они расходуются», — сказал он на заседании правительства.

10 ноября помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что финансовые средства на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом были доведены уже до всех регионов страны. Как отметил Кузнецов, в настоящий момент региональные ведомства активно закупают все необходимые медикаменты.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19.

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