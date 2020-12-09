Беглов поручил разработать меры поддержки ресторанов Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил до конца текущей недели разработать меры дополнительной поддержки малого бизнеса в городе, включая ресторанный.

«По итогам встречи с представителем бизнес-сообщества Арамом Мнацакановым и в связи с действующими по распоряжению Роспотребнадзора ограничительными мерами губернатор Александр Беглов дал поручение экономическому и финансовому блоку правительства Санкт‑Петербурга до конца недели разработать дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса, а также малого бизнеса в целом», — говорится в сообщении на сайте Смольного.

Ранее Беглов заявил, что если эпидситуация улучшится, количество заболевших начнёт снижаться, то власти готовы смягчить ограничительные меры. При этом он не исключил, что в случае ухудшения меры могут быть усилены.

Ранее сообщалось, что не менее ста кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в первые дни нового года. Они намерены обслуживать посетителей, чтобы продолжать работу бизнеса. Список заведений представлен на сайте проекта под названием «Карта сопротивления». Власти города прокомментировали это решение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя «движение сопротивления» баров и ресторанов Санкт-Петербурга, заявил, что бизнес и власти города должны выстраивать диалог.