В Кремле прокомментировали «движение сопротивления» баров в Петербурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя «движение сопротивления» баров и ресторанов Санкт-Петербурга, заявил, что бизнес и власти города должны выстраивать диалог.

«Ресторанный бизнес, туристический бизнес во многих регионах нашей страны имеет огромные потери, большие потери, практически во всех странах мира, которые имеют эту развитую отрасль как сектор гостеприимства. Убытки исчисляются миллиардами долларов. Другое дело, конечно, что диалог надо выстраивать. Надо искать какие-то совместные пути выхода, и мы не сомневаемся, что на самом деле такой диалог будет налажен», — заявил Песков.

Он отметил, что от властей зависит, будет ли найдено компромиссное решение.

При этом он отметил, что в Санкт-Петербурге сложилась тяжёлая ситуация с коронавирусом, поэтому в первую очередь надо думать о безопасности людей.

Ранее сообщалось, что не менее ста кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в первые дни нового года. Они намерены обслуживать посетителей, чтобы продолжать работу бизнеса. Список заведений представлен на сайте проекта под названием «Карта сопротивления». Власти города прокомментировали это решение.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров прокомментировал отказ ряда баров Санкт-Петербурга от ограничений по коронавирусу на период новогодних каникул.