В Федерации рестораторов прокомментировали отказ ряда баров Петербурга соблюдать меры по COVID

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Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров прокомментировал отказ ряда баров Санкт-Петербурга от ограничений по коронавирусу на период новогодних каникул.
В Федерации рестораторов прокомментировали отказ ряда баров Петербурга соблюдать меры по COVID
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Противостояние у них закончится... закрытием ресторанов на 90 суток, открытием административных дел и штрафами — это первое», — заявил он в беседе с Life.ru.

Во-вторых, считает эксперт, нужно вступать в диалог и доказывать, что рестораны всё соблюдают, как это сделали в Москве.

Ранее сообщалось, что порядка ста кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в первые дни нового года. Они намерены обслуживать посетителей, чтобы продолжать работу бизнеса.

Список заведений представлен на сайте проекта под названием «Карта сопротивления».

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