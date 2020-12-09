В Петербурге заведения общепита проверили на соблюдение мер по COVID-19

Следователи совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, а также комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели рейд по заведениям общепита города.

«В результате в трёх предприятиях общественного питания, расположенных на территории Центрального района... выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров прокомментировал отказ ряда баров Санкт-Петербурга от ограничений по коронавирусу на период новогодних каникул.

Как сообщалось, порядка ста кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в первые дни нового года. Они намерены обслуживать посетителей, чтобы продолжать работу бизнеса.