В Петербурге заведения общепита проверили на соблюдение мер по COVID-19
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«В результате в трёх предприятиях общественного питания, расположенных на территории Центрального района... выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров прокомментировал отказ ряда баров Санкт-Петербурга от ограничений по коронавирусу на период новогодних каникул.
Как сообщалось, порядка ста кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в первые дни нового года. Они намерены обслуживать посетителей, чтобы продолжать работу бизнеса.