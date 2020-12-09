Беглов допустил смягчение ограничений в Петербурге при улучшении эпидситуации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что если эпидситуация улучшится, количество заболевших начнёт снижаться, то власти готовы смягчить ограничительные меры. При этом он не исключил, что в случае ухудшения меры могут быть усилены.

Об этом, как сообщается на сайте администрации города, Беглов заявил в ходе встречи с ресторатором Арамом Мнацакановым, на которой обсуждалось взаимодействие между властью и бизнес-сообществом в условиях эпидемии.

Беглов отметил, что решение о запрете работы общепита в новогодние дни было принято по рекомендациям Роспотребнадзора.

Мнацаканов, в свою очередь, сообщил, что большинство представителей бизнес-сообщества с пониманием относятся к ограничениям, которые вынуждены вводить власти Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что не менее ста кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в первые дни нового года. Они намерены обслуживать посетителей, чтобы продолжать работу бизнеса. Список заведений представлен на сайте проекта под названием «Карта сопротивления». Власти города прокомментировали это решение.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров прокомментировал отказ ряда баров Санкт-Петербурга от ограничений по коронавирусу на период новогодних каникул.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя «движение сопротивления» баров и ресторанов Санкт-Петербурга, заявил, что бизнес и власти города должны выстраивать диалог.