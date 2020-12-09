Беглов допустил смягчение ограничений в Петербурге при улучшении эпидситуации
- РИА Новости
Об этом, как сообщается на сайте администрации города, Беглов заявил в ходе встречи с ресторатором Арамом Мнацакановым, на которой обсуждалось взаимодействие между властью и бизнес-сообществом в условиях эпидемии.
Беглов отметил, что решение о запрете работы общепита в новогодние дни было принято по рекомендациям Роспотребнадзора.
Мнацаканов, в свою очередь, сообщил, что большинство представителей бизнес-сообщества с пониманием относятся к ограничениям, которые вынуждены вводить власти Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что не менее ста кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в первые дни нового года. Они намерены обслуживать посетителей, чтобы продолжать работу бизнеса. Список заведений представлен на сайте проекта под названием «Карта сопротивления». Власти города прокомментировали это решение.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров прокомментировал отказ ряда баров Санкт-Петербурга от ограничений по коронавирусу на период новогодних каникул.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя «движение сопротивления» баров и ресторанов Санкт-Петербурга, заявил, что бизнес и власти города должны выстраивать диалог.