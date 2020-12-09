В ОНФ рассказали о работе по доставке обедов врачам в больницах Петербурга

Глава исполкома ОНФ Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь рассказал о работе по доставке обедов врачам в больницах.

В беседе со «Взглядом» он отметил, что помощь оказывают в рамках всероссийской акции «Мы вместе».

«В частности, мы помогали доставлять воду больницам Петербурга, где лечат пациентов с COVID-19. Ранее мы оказывали помощь в доставке необходимого оборудования. Есть рестораны города, которые кормят врачей. Несколько медучреждений находятся на обеспечении общественным питанием», — заявил Рябоконь.

По его словам, врачам доставляют ежедневные обеды, чтобы медики могли разгрузить себя и посвятить больше времени лечению.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.