Власти рассказали о ситуации с оказанием онкологической помощи москвичам
- АГН «Москва»
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«Несмотря на ту высокую нагрузку, с которой сталкивается вся система здравоохранения Москвы в этом году, нам удалось добиться того, что онкопомощь в столице во время пандемии оказывается в полном объёме и становится доступнее для пациентов», — приводит РИА Новости её слова.
Ракова сообщила, что объём помощи онкобольным продолжает увеличиваться.
Ранее директор московского НИИ онкологии имени Герцена Андрей Каприн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о факторах риска возникновения рака лёгких.