Власти рассказали о ситуации с оказанием онкологической помощи москвичам

Онкологическая помощь жителям Москвы оказывается в полном объёме, несмотря на значительную нагрузку на систему здравоохранения. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Несмотря на ту высокую нагрузку, с которой сталкивается вся система здравоохранения Москвы в этом году, нам удалось добиться того, что онкопомощь в столице во время пандемии оказывается в полном объёме и становится доступнее для пациентов», — приводит РИА Новости её слова.

Ракова сообщила, что объём помощи онкобольным продолжает увеличиваться.

Ранее директор московского НИИ онкологии имени Герцена Андрей Каприн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о факторах риска возникновения рака лёгких.