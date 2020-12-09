Власти рассказали о ситуации с оказанием онкологической помощи москвичам

Короткая ссылка
Онкологическая помощь жителям Москвы оказывается в полном объёме, несмотря на значительную нагрузку на систему здравоохранения. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Власти рассказали о ситуации с оказанием онкологической помощи москвичам
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

«Несмотря на ту высокую нагрузку, с которой сталкивается вся система здравоохранения Москвы в этом году, нам удалось добиться того, что онкопомощь в столице во время пандемии оказывается в полном объёме и становится доступнее для пациентов», — приводит РИА Новости её слова.

Ракова сообщила, что объём помощи онкобольным продолжает увеличиваться.

Ранее директор московского НИИ онкологии имени Герцена Андрей Каприн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о факторах риска возникновения рака лёгких.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить